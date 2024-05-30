Россияне готовят фейковые видео с неадекватным поведением якобы военных ТЦК – спикер ВСУ
Россия готовит серию дезинформационных роликов для дискредитации украинских военных – в частности работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.
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По его словам, россияне начали снимать новые фейковые видеоролики на временно оккупированных территориях Украины.
В своих видео РФ пытается выставить в негативном свете украинских военнослужащих, в частности работников ТЦК, отметил он.
"Готовится серия видео, где они будут вести себя максимально неадекватно в различных ситуациях, заведениях, в том числе употреблять спиртные напитки, или подобные некрасивые вещи делать. Ждем новых таких видео", – сказал Плетенчук.
- 3 мая заместитель начальника ГУР МО Скибицкий заявил, что у РФ есть план дестабилизации Украины – военный, дезинформационный и международной изоляции.
- 10 мая в ГУР сообщили о новой утечке российских ИПСО, где враг использует политические лозунги, которые разъединяют общество.
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