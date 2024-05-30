Россияне готовят фейковые видео с неадекватным поведением якобы военных ТЦК – спикер ВСУ

Дмитрий Плетенчук рассказал, что в фейковых видео россияне будут пытаться выставить украинских военнослужащих в максимально негативном свете

Дмитрий Плетенчук (Фото: Дмитрий Плетенчук/Facebook)

Россия готовит серию дезинформационных роликов для дискредитации украинских военных – в частности работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, россияне начали снимать новые фейковые видеоролики на временно оккупированных территориях Украины.

В своих видео РФ пытается выставить в негативном свете украинских военнослужащих, в частности работников ТЦК, отметил он.

"Готовится серия видео, где они будут вести себя максимально неадекватно в различных ситуациях, заведениях, в том числе употреблять спиртные напитки, или подобные некрасивые вещи делать. Ждем новых таких видео", – сказал Плетенчук.

В Facebook он отметил , что героями таких видеороликов будут местные коллаборанты: "Сценарий: неадекватные "военнослужащие ТЦК" устраивают алкогольную драку в кафе, угрожают, распускают руки, лезут к девушкам etc".

3 мая заместитель начальника ГУР МО Скибицкий заявил, что у РФ есть план дестабилизации Украины – военный, дезинформационный и международной изоляции.

10 мая в ГУР сообщили о новой утечке российских ИПСО, где враг использует политические лозунги, которые разъединяют общество.

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