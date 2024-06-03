В сети разгоняют, что Украина минирует Тису: пограничники опровергли, это вражеская ИПСО

Спикер ГПСУ Андрей Демченко подчеркнул, что Украина не прибегает к тем мерам усиления границы с ЕС, которые могли бы навредить чьей-то жизни

Андрей Демченко (Фото - Media Center Ukraine - Ukrinform)

Украина не минирует побережье Тисы, которую регулярно пытаются пересечь мужчины, но усиливает границы с Евросоюзом другими способами. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Комментируя распространенную в соцсетях информацию о якобы минировании Украиной берегов реки Тиса на фоне случаев гибели мужчин, пытающихся незаконно пересечь границу, Демченко сказал, что это не соответствует действительности.

"Это вражеская ИПСО. Усиление границы со странами ЕС и Молдовой, чтобы не допускать попыток незаконного пересечения, потому что это ответственность Украины перед государствами, с которыми мы граничим, никоим образом не предусматривает минирования территории или других действий, которые угрожали бы жизни людей, даже несмотря то, что они незаконным способом пытаются пересечь границу", – сказал он.

По словам Демченко, для усиления границы Украина прибегает к другим методам: увеличивает количество пограничных нарядов и применяет технические средства (наблюдение с помощью видеокамер и беспилотников и пр.).

9 мая пограничная полиция Словакии заявила, что количество украинских мужчин призывного возраста, незаконно пересекающих границу, возросло более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. Спикер ГПСУ сообщил LIGA.net , что в разные периоды цифры могут отличаться.

, что в разные периоды цифры могут отличаться. 31 мая ГПСУ показала видео, как на Закарпатье семеро мужчин прорвали заградительную сетку украинско-румынской границы, чтобы пересечь ее через реку Тису.

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