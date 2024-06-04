В Херсоне женщина укусила полицейского, "спасая" сына от проверки документов – видео

В Херсоне женщина укусила полицейского за руку, не давая ему проверить документы ее 23-летнего сына. Об этом сообщили в полиции Херсонской области, а паблики в соцсетях распространили видео.

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Инцидент произошел 4 июня около полудня на территории рынка в Корабельном районе Херсона. Полиция и сотрудники Территориального центра комплектования и соцподдержки проводили мероприятия по документированию административных правонарушений.

Как утверждают в полиции, один из мужчин отказался предоставлять документы, подтверждающие его личность, и стал вести себя агрессивно. В этот момент, препятствуя полицейским проверить документы, его мать укусила за руку правоохранителя, а 23-летний мужчина, пользуясь моментом, сбежал.

Правоохранители отметили, что мужчина по возрасту и так не подлежит мобилизации, но его 60-летняя мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.

Начато производство по статье о преднамеренном причинении сотруднику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим сотрудником служебных обязанностей. Статья предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото – полиция Херсонской области

8 апреля 2024 года командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался по поводу ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля сотрудников ТЦК недопустима и нельзя разрешать нарушения их прав. В то же время нельзя и мириться с нарушением прав гражданских.

2 июня ВСУ предупредили украинцев о новой волне фейковых видео, распространенных врагом для дискредитации военных ТЦК – эти ролики снимаются на временно оккупированных территориях. Сценарий – якобы неадекватные "военнослужащие ТЦК" устраивают алкогольную драку в кафе, угрожают, распускают руки, лезут к девушкам и т.д.

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