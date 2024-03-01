У ТЦК Тернопільської області помер чоловік. Хворів на епілепсію, на тілі були синці – прокуратура

Відомо, що чоловік перебував у військкоматі з 25 до 27 лютого

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У Тернопільській області помер чоловік, який два дні провів у військкоматі. Він хворів на епілепсію, а на його тілі були синці та забої, стверджує спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Відкрито кримінальне провадження.

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Прокуратура зазначає, що 25 лютого чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії.

Через алкогольну інтоксикацію до медкомісії його не допустили, додає пресслужба органу.

Через два дні, 27 лютого, близько 17:00, стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився – почалися судоми. У результаті він, перебуваючи у військкоматі, впав на землю та вдарився головою, написали у прокуратурі.

Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма.

Тернопільська спеціалізована прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного ТЦК влади чи службових повноважень.

Причетним, у разі доведення провини, може загрожувати від восьми до 12 років тюрми.

У вересні 2023 року ДБР затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу. За даними слідства, ці військові причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

У грудні в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино", що на Закарпатті, стверджували, що на територію комплексу зайшли десятки людей у формі, затримали двох його працівників та "вивезли у невідомому напрямку". Є відео.

3 січня 2024 року у мережі з'явилося відео, на якому працівники Харківського обласного ТЦК та СП силоміць затягують чоловіка у мікроавтобус, попри його спротив. На запит LIGA.net пресслужба військкомату пообіцяла з'ясувати обставини "конфлікту".

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