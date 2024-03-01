В ТЦК Тернопольской области умер мужчина. Был болен, на теле были синяки – прокуратура

Известно, что мужчина находился в военкомате с 25 по 27 февраля

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В Тернопольской области умер мужчина, который два дня провел в военкомате. Он болел эпилепсией, а на его теле были кровоподтеки и ушибы, утверждает специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Открыто уголовное производство.

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Прокуратура отмечает, что 25 февраля мужчина прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии.

Из-за алкогольной интоксикации к медкомиссии его не допустили, добавляет пресс-служба органа.

Через два дня, 27 февраля, около 17:00, состояние здоровья военнообязанного ухудшилось – начались судороги. В результате он, находясь в военкомате, упал на землю и ударился головой, написали в прокуратуре.

Медики констатировали смерть, причиной которой явилась черепно-мозговая травма.

Тернопольская специализированная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту предполагаемого превышения военнослужащими Чертковского районного ТЦК власти или служебных полномочий.

Причастным в случае доказательства вины может грозить от восьми до 12 лет тюрьмы.

В сентябре 2023 года ГБР задержало заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего-водителя этого отдела. По данным следствия, эти военные причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

В декабре в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино" на Закарпатье утверждали, что на территорию комплекса зашли десятки человек в форме, задержали двух его работников и "вывезли в неизвестном направлении". Есть видео.

3 января 2024 года в сети появилось видео, на котором работники Харьковского областного ТЦК и СП силой затягивают мужчину в микроавтобус, несмотря на его сопротивление. По запросу LIGA.net пресс-служба военкомата пообещала выяснить обстоятельства "конфликта".

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