Житомирський ТЦК заявив про смерть чоловіка від "епілепсії" – родичі кажуть, що його вбили

СОГ кваліфікувала подію як самокаліцтво. 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні, стверджує ТЦК

ТЦК (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

У пресслужбі Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про смерть військовозобов'язаного. Його родина, з якою поспілкувалися журналісти Суспільного, припускає, що його вбили працівники військкомату.

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У ТЦК заявили, що чоловіка доставили до одного з районних військкоматів 28 травня для проходження військово-лікарської комісії. Пресслужба, посилаючись на "свідків", стверджує, що військовозобов'язаний зловживав алкоголем.

Вранці 29 травня у нього нібито стався епілептичний напад, який працівники ТЦК також пов'язали з алкоголем. Стверджується, що чоловіку надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету швидкої.

Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні.

Водночас родичі померлого, які поховали його 4 червня, стверджують, що його вбили.

"Син вбитий і все. Що тут говорити? За висновком, у нього там перелом кістки склепіння та черепа", – заявив батько чоловіка.

1 березня 2024 року у Тернопільській області помер чоловік, який два дні провів у військкоматі. Він хворів на епілепсію, а на його тілі були синці та забої, стверджує спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

23 травня в одному із закарпатських територіальних центрів комплектування помер чоловік, якого визнали придатним до військової служби за станом здоров’я. У пресслужбі ТЦК стверджують, що чоловікові надали домедичну допомогу та викликали бригаду швидкої, але ті коли приїхали, констатували смерть.

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