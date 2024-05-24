У ТЦК на Закарпатті помер чоловік, якого визнали придатним до служби

Чоловікові надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", але ті коли приїхали, констатували смерть

Ілюстративне фото: Depositphotos

23 травня в одному із Закарпатських територіальних центрів комплектування помер чоловік, якого визнали придатним до військової служби за станом здоров’я. Про це повідомила пресслужба військкомату.

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У ТЦК зазначили, що у військовозобов’язаного, який перебував в одному з військкоматів області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття.

Чоловікові надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", але ті коли приїхали, констатували смерть.

"На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії", — заявили у Закарпатському ТЦК.

За цим фактом призначили службову перевірку, у військкоматі висловили співчуття рідним померлого чоловіка.

6 травня у Саксаганському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі помер чоловік. У пресслужбі військкомату відреагували, заявивши, що у того стався епілептичний напад.

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7 квітня 2024 року Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку після того, як у мережі поширювалась інформація, що у селі Приозерне люди у військовій формі нібито заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка.

11 квітня у лікарні під Одесою чоловік у формі нібито погрожував лікарям зброєю. У ТЦК заявили про початок службового розслідування.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника Територіального центру комплектування і соцпідтримки, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на військовослужбовця районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, коли він проводив оповіщення військовозобов’язаних.

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