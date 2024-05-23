Нацполіція: Спілкування ТЦК і поліції з призовниками записуватимуть на відео

У Нацполіції наголосили, що йдеться про процес пред'явлення та перевірки документів і фіксація є обов'язковою

Ілюстративне фото: Depositphotos

Процес оповіщення військовозобов'язаного поліцейськими та представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково має фіксуватися на відео. За неправомірні дії – "відразу буде реакція". Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

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За словами Вигівського, чинне законодавство чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото та відеофіксацію процесу.

Він наголосив, що йдеться про процес пред'явлення та перевірки документів і фіксація є обов'язковою.

При цьому він пояснив, що будь-який громадянин може повідомити про випадки неправомірних дій за номерами 102 або 112 та на телефони "гарячих ліній".

"Відразу буде реакція", – запевнив Вигівський.

Тепер вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово.

Повістки зможуть вручити не тільки службовці ТЦК, а й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

Встановлено, що має бути у повістці: дані отримувача, найменування органу, що видав документ, підпис посадовця й інше.

21 травня стало відомо, що якщо працівник виконує дистанційну роботу, працює з дому, тимчасово непрацездатний або у відпустці – роботодавець має проінформувати його про виклик до територіального центру комплектування поштою.

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