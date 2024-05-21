Тих, хто працює дистанційно, можуть викликати до ТЦК поштою – надішле роботодавець

Також керівник має у триденний строк поінформувати ТЦК про відправлення

Ілюстративне фото: Depositphotos

Якщо працівник виконує дистанційну роботу, працює з дому, тимчасово непрацездатний або у відпустці – роботодавець має проінформувати його про виклик до територіального центру комплектування поштою. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 16 травня.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Якщо надійде розпорядження від ТЦК щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних і резервістів про їх виклик до військкомату, то керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані видати відповідний наказ і довести його до відома осіб, яких викликають у ТЦК.

Якщо такі особи знаходиться на дистанційній, надомній роботі, тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні – то роботодавець інформує їх рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Разом з тим потрібен опис вкладення у частині, що стосується прибуття працівників до ТЦК у визначені строки.

Окрім цього керівники повинні надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) і підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК.

Такі норми стосуються не тільки керівників підприємств, але й керівників (голів) державних органів та органів місцевого самоврядування.

Тепер вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово.

Повістки зможуть вручити не тільки службовці ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

Встановлено, що має бути у повістці: дані отримувача, найменування органу, що видав документ, підпис посадовця й інше.

Дивіться також: Начвідділу ТЦК запросили до міськради познайомитися, а він вручив повістки депутатам – відео