Мобілізація. Врегульовано, що саме має бути у повістці – перелік
Кабінет міністрів у своїй постанові про порядок призову встановив, що має бути у повістці: дані отримувача, найменування органу, що видав документ, підпис посадовця та інше.
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Загалом у повістці зазначаються:
→ прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження громадянина, якому адресована повістка;
→ найменування органу, що видав повістку (районний або міський ТЦК, або його відділи, або відповідний підрозділ розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України – останнє для резервістів та військовозобов'язаних, які там обліковуються);
→ мета виклику до такого органу;
→ місце, день і час явки за викликом;
→ підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;
→ реєстраційний номер повістки;
→ роз’яснення про наслідки неявки та про обов’язок повідомити про причини неявки.
Також, згідно з новими правилами, повістки зможуть видати не тільки службовці ТЦК, а й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.
До того ж повістки тепер можуть видавати цілодобово, також розширився список місць, де це можна робити.
- З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.
- Для оновлення даних працює застосунок Міноборони "Резерв+". При цьому зараз функція авторизації у застосунку може працювати не у всіх одночасно через те, що він захищений від DDOS-атак, заявляють у військовому відомстві.
- Президент Зеленський підписав закон, який збільшує штрафи за порушення військового обліку.
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