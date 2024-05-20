Мобілізація. Врегульовано, що саме має бути у повістці – перелік

На повістці має бути підпис посадовця, який видав документ, і дата підпису

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Кабінет міністрів у своїй постанові про порядок призову встановив, що має бути у повістці: дані отримувача, найменування органу, що видав документ, підпис посадовця та інше.

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Загалом у повістці зазначаються:

→ прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження громадянина, якому адресована повістка;

→ найменування органу, що видав повістку (районний або міський ТЦК, або його відділи, або відповідний підрозділ розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України – останнє для резервістів та військовозобов'язаних, які там обліковуються);

→ мета виклику до такого органу;

→ місце, день і час явки за викликом;

→ підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;

→ реєстраційний номер повістки;

→ роз’яснення про наслідки неявки та про обов’язок повідомити про причини неявки.

Також, згідно з новими правилами, повістки зможуть видати не тільки службовці ТЦК, а й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

До того ж повістки тепер можуть видавати цілодобово, також розширився список місць, де це можна робити.