Начвідділу ТЦК запросили до міськради познайомитися, а він вручив повістки депутатам – відео
У місті Канів Черкаської області міський голова Ігор Ренькас запросив нового начальника другого відділу районного Територіального центру комплектування, бо той хотів "познайомитися з депутатським корпусом". Натомість військовий, підполковник Роман Богдан, оголосив про вручення повісток депутатам. Відео опублікувало місцеве ЗМІ Дніпровська Зірка.
Подія сталася вчора, 16 травня.
За словами Богдана, на міську раду було скеровано розпорядження про оповіщення депутатів – деякі з них проігнорували цей документ, але деякі прийшли до військкомату та пройшли військово-лікарську комісію.
Відповідно, військовий оголосив про вручення повісток місцевим депутатам – на сцену до трибуни вийшло двоє його колег із ТЦК, один з них привітав депутатів зі святом вишиванки.
Міський голова у відповідь заявив, що очікував від Богдана іншого: "Богдане В'ячеславовичу, я думав ти вийдеш, скажеш, де ти народився, скільки тобі років..." Військовий сказав: "Не треба цього". Мер поставився з розумінням.
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Надалі службовці ТЦК зачитували імена депутатів зі сцени – ті виходили й отримували повістки.
Богдан пояснив, що ці повістки вручаються для уточнення облікових даних і проходження ВЛК.
Загалом було виписано шість повісток. Усього, судячи з офіційного сайту, у міській раді 17 чоловіків-депутатів (загалом там 26 народних обранців, враховуючи мера).
Наприкінці відео військовий (представився уповноваженим ТЦК капітаном Гарячим), який роздавав повістки, побажав депутатам гарного дня і висловив сподівання, що обранці "ухвалять правильне рішення щодо бригади, якій потрібно надати все ж таки допомогу". Ймовірно, це питання обговорювалося на сесії.
Слід зауважити, що депутати місцевих рівнів не мають броні від мобілізації.
"У ТЦК запросили у нас списки працівників виконавчих органів і депутатів – ми надали ці списки. Він (Роман Богдан. – Ред.) хотів, щоб ми роздали повістки депутатам. Я сказав, що ми не маємо таких повноважень. Секретарка міської ради у телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися [депутати] і взяли повістки. Прийшов один чоловік", – розповів мер міста Ренькас у коментарі місцевому виданню 18000.
Мер зазначив, що сесія міської ради була "неспокійна", і повідомив, що поки жоден із депутатів не проходить службу в ЗСУ.
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- З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І є три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.
- Робочу версію електронного кабінету вже презентували на засіданні парламентського комітету з нацбезпеки. Нардеп Ігор Копитін (Слуга народу) пояснив LIGA.net, що реєстрація займатиме п'ять хвилин через мобільний застосунок.
- Після реєстрації через е-кабінет все одно доведеться фізично йти до ТЦК, щоб пройти військово-лікарську комісію, пояснили LIGA.net нардепи. Однак напряму оновлення даних це вже не стосуватиметься.
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