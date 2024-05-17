У місті Канів Черкаської області міський голова Ігор Ренькас запросив нового начальника другого відділу районного Територіального центру комплектування, бо той хотів "познайомитися з депутатським корпусом". Натомість військовий, підполковник Роман Богдан, оголосив про вручення повісток депутатам. Відео опублікувало місцеве ЗМІ Дніпровська Зірка.

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Подія сталася вчора, 16 травня.

За словами Богдана, на міську раду було скеровано розпорядження про оповіщення депутатів – деякі з них проігнорували цей документ, але деякі прийшли до військкомату та пройшли військово-лікарську комісію.

Відповідно, військовий оголосив про вручення повісток місцевим депутатам – на сцену до трибуни вийшло двоє його колег із ТЦК, один з них привітав депутатів зі святом вишиванки.

Міський голова у відповідь заявив, що очікував від Богдана іншого: "Богдане В'ячеславовичу, я думав ти вийдеш, скажеш, де ти народився, скільки тобі років..." Військовий сказав: "Не треба цього". Мер поставився з розумінням.

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Надалі службовці ТЦК зачитували імена депутатів зі сцени – ті виходили й отримували повістки.

Богдан пояснив, що ці повістки вручаються для уточнення облікових даних і проходження ВЛК.

Загалом було виписано шість повісток. Усього, судячи з офіційного сайту, у міській раді 17 чоловіків-депутатів (загалом там 26 народних обранців, враховуючи мера).

Наприкінці відео військовий (представився уповноваженим ТЦК капітаном Гарячим), який роздавав повістки, побажав депутатам гарного дня і висловив сподівання, що обранці "ухвалять правильне рішення щодо бригади, якій потрібно надати все ж таки допомогу". Ймовірно, це питання обговорювалося на сесії.

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Слід зауважити, що депутати місцевих рівнів не мають броні від мобілізації.

"У ТЦК запросили у нас списки працівників виконавчих органів і депутатів – ми надали ці списки. Він (Роман Богдан. – Ред.) хотів, щоб ми роздали повістки депутатам. Я сказав, що ми не маємо таких повноважень. Секретарка міської ради у телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися [депутати] і взяли повістки. Прийшов один чоловік", – розповів мер міста Ренькас у коментарі місцевому виданню 18000.

Мер зазначив, що сесія міської ради була "неспокійна", і повідомив, що поки жоден із депутатів не проходить службу в ЗСУ.

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