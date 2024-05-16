Оновлення даних призовників у ЦНАПах: що заявляє влада та як відповідають у самих центрах
Вже з 18 травня військовозобов'язані мають впродовж двох місяців оновити свої дані. Один зі шляхів, який передбачає закон про мобілізацію, – через центри надання адмінпослуг (ЦНАП). Деяким з них, зокрема на Львівщині та у Львові, влада вже надала доступи до необхідних систем, запевняють місцеві можновладці. Втім, в інших регіонах їх робота за цим напрямком – досі під питанням.
LIGA.net зібрала актуальну інформацію про оновлення даних призовників у ЦНАПах Львова, Одеси, Чернігова, Дніпра, Харкова та Києва.
"ЦНАПи вже готові надавати послугу "актуалізація даних військовозобов'язаного" - так заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін відреагував на статтю LIGA.net про оновлення даних військовозобов'язаних.
У Львові LIGA.net пояснили, що вже проведено всю необхідну роботу для запуску механізму щодо оновлення даних через ЦНАПи. Наразі центри – на зв'язку із відповідними відомствами щодо запуску системи якнайшвидше.
Інформацію про процедури приймання та початку роботи не надають – обіцяють повідомити згодом. Водночас у самому ЦНАПі Львова за телефоном відповідають наступне: "Наразі немає точної інформації [що можна оновити дані з 18 травня]. Поки ми цю послугу не приймаємо і більше інформації немає".
У Харківському ЦНАПі у відповідь на запит LIGA.net сказали, що планують надавати послугу після 18 травня: "Як передбачено законодавством".
А в Києві у разі звернення за телефонами центрів надання адмінпослуг відповідають наступним чином: "Поки не можна оновити дані через ЦНАПи. Коли це можна буде зробити – невідомо".
В Одесі після звернення до ЦНАПу за телефоном наголошують: поки інформація про оновлення даних не надходила. І про те, коли це можна буде зробити, також.
У Чернігівській ОДА на запитання журналістів, чи з 18 травня можна буде оновити дані, відповіли, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. А у місцевому ЦНАПі кажуть: звертатися після 18-го числа, але як це відбуватиметься – не знають.
"Думаю, з понеділка вже буде, – відповідають у Центрі надання послуг. – У суботу краще не звертатися, бо робота в черговому режимі буде. Зараз поки сказати нічого не можемо. З понеділка телефонуйте і питайте – це буде попередній запис чи жива черга. Ми ще самі не знаємо".
Телефонувати й питати після 18 травня радять і в ЦНАПах Дніпра.
"Станом на зараз жодних вказівок не було про оновлення даних, – пояснює телефоном представник центру. – Взагалі жодних. Тому телефонуйте. Приходити фізично у ЦНАПи після 18 травня немає сенсу".
- 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.
- Міноборони опублікувало перелік основних змін до закону, які стосуються як військових, так і цивільних.
- З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.