Оновлення даних призовників у ЦНАПах: що заявляє влада та як відповідають у самих центрах

У Києві у разі звернення за телефонами центрів надання адмінпослуг відповідають: "Коли можна буде оновити дані – невідомо"

Закон про мобілізацію передбачає, що оновити дані військозобов'язані зможуть у ЦНАПах після 18 травня (фото: decentralization.gov.ua)

Вже з 18 травня військовозобов'язані мають впродовж двох місяців оновити свої дані. Один зі шляхів, який передбачає закон про мобілізацію, – через центри надання адмінпослуг (ЦНАП). Деяким з них, зокрема на Львівщині та у Львові, влада вже надала доступи до необхідних систем, запевняють місцеві можновладці. Втім, в інших регіонах їх робота за цим напрямком – досі під питанням.

LIGA.net зібрала актуальну інформацію про оновлення даних призовників у ЦНАПах Львова, Одеси, Чернігова, Дніпра, Харкова та Києва.

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"ЦНАПи вже готові надавати послугу "актуалізація даних військовозобов'язаного" - так заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін відреагував на статтю LIGA.net про оновлення даних військовозобов'язаних.

"Міністерство цифрової трансформації та Міністерство оборони вже відпрацювали механізм, вже провели навчання для адміністраторів і вже надали доступ", – наголосив чиновник.

У Львові LIGA.net пояснили, що вже проведено всю необхідну роботу для запуску механізму щодо оновлення даних через ЦНАПи. Наразі центри – на зв'язку із відповідними відомствами щодо запуску системи якнайшвидше.

Інформацію про процедури приймання та початку роботи не надають – обіцяють повідомити згодом. Водночас у самому ЦНАПі Львова за телефоном відповідають наступне: "Наразі немає точної інформації [що можна оновити дані з 18 травня]. Поки ми цю послугу не приймаємо і більше інформації немає".

У Харківському ЦНАПі у відповідь на запит LIGA.net сказали, що планують надавати послугу після 18 травня: "Як передбачено законодавством".

А в Києві у разі звернення за телефонами центрів надання адмінпослуг відповідають наступним чином: "Поки не можна оновити дані через ЦНАПи. Коли це можна буде зробити – невідомо".

В Одесі після звернення до ЦНАПу за телефоном наголошують: поки інформація про оновлення даних не надходила. І про те, коли це можна буде зробити, також.

"Після 18-го числа закон набере чинності, і потім, можливо, буде якась інформація, – кажуть після звернення в Одесі. – Зараз ще невідомо, чи будуть ЦНАПи цим займатися".

У Чернігівській ОДА на запитання журналістів, чи з 18 травня можна буде оновити дані, відповіли, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. А у місцевому ЦНАПі кажуть: звертатися після 18-го числа, але як це відбуватиметься – не знають.

"Думаю, з понеділка вже буде, – відповідають у Центрі надання послуг. – У суботу краще не звертатися, бо робота в черговому режимі буде. Зараз поки сказати нічого не можемо. З понеділка телефонуйте і питайте – це буде попередній запис чи жива черга. Ми ще самі не знаємо".

Телефонувати й питати після 18 травня радять і в ЦНАПах Дніпра.

"Станом на зараз жодних вказівок не було про оновлення даних, – пояснює телефоном представник центру. – Взагалі жодних. Тому телефонуйте. Приходити фізично у ЦНАПи після 18 травня немає сенсу".