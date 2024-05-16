Обновление данных призывников в ЦНАПах: что заявляют власти и как отвечают в самих центрах
Уже с 18 мая военнообязанные должны в течение двух месяцев обновить свои данные. Один из путей, который предусматривает закон о мобилизации, – через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ, укр. аббревиатура – ЦНАП). Некоторым из них, в частности в Львовской области и во Львове, власти уже предоставили доступ к необходимым системам, уверяют местные власти. Впрочем, в других регионах их работа по этому направлению – до сих пор под вопросом.
LIGA.net собрала актуальную информацию об обновлении данных призывников в ЦНАПах Львова, Одессы, Чернигова, Днепра, Харькова и Киева.
"ЦНАПы уже готовы предоставлять услугу "актуализация данных военнообязанного" – так заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин отреагировал на статью LIGA.net об обновлении данных военнообязанных.
Во Львове LIGA.net объяснили, что уже проведена вся необходимая работа для запуска механизма по обновлению данных через ЦНАПы. Сейчас центры – на связи с соответствующими ведомствами по запуску системы как можно скорее.
Информацию о процедурах приема и начале работы не предоставляют – обещают сообщить позже. В то же время в самом ЦНАПе Львова по телефону отвечают следующее: "Пока нет точной информации [что можно обновить данные с 18 мая]. Пока мы эту услугу не принимаем и больше информации нет".
В Харьковском ЦНАПе в ответ на запрос LIGA.net сказали, что планируют предоставлять услугу после 18 мая: "Как предусмотрено законодательством".
А в Киеве в случае обращения по телефонам центров предоставления админуслуг отвечают следующим образом: "Пока нельзя обновить данные через ЦНАПы. Когда это можно будет сделать – неизвестно".
В Одессе при обращении в ЦНАП по телефону отмечают: пока информация об обновлении данных не поступала. И о том, когда это можно будет сделать, тоже.
В Черниговской ОГА на вопрос журналистов, можно ли с 18 мая обновить данные, ответили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. А в местном ЦНАПе говорят: обращаться после 18-го числа, но как это будет происходить – не знают.
"Думаю, с понедельника уже будет, – отвечают в Центре предоставления услуг. – В субботу лучше не обращаться, потому что работа в дежурном режиме будет. Сейчас пока сказать ничего не можем. С понедельника звоните по телефону и спрашивайте – это будет предварительная запись или живая очередь. Мы еще сами не знаем".
Звонить и спрашивать после 18 мая советуют и в ЦНАПах Днепра.
"По состоянию на данный момент никаких указаний не было об обновлении данных, – объясняет по телефону представитель центра. – Вообще никаких. Поэтому звоните по телефону. Приходить физически в ЦНАПы после 18 мая нет смысла".
- 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.
- Минобороны опубликовало перечень основных изменений в закон, касающихся как военных, так и гражданских.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.