Обновление данных призывников в ЦНАПах: что заявляют власти и как отвечают в самих центрах

В Киеве в случае обращения по телефонам центров предоставления админуслуг отвечают: "Когда можно будет обновить данные – неизвестно"

Закон о мобилизации предусматривает, что обновить данные военнообязанные смогут в ЦНАПах после 18 мая (фото: decentralization.gov.ua)

Уже с 18 мая военнообязанные должны в течение двух месяцев обновить свои данные. Один из путей, который предусматривает закон о мобилизации, – через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ, укр. аббревиатура – ЦНАП). Некоторым из них, в частности в Львовской области и во Львове, власти уже предоставили доступ к необходимым системам, уверяют местные власти. Впрочем, в других регионах их работа по этому направлению – до сих пор под вопросом.

LIGA.net собрала актуальную информацию об обновлении данных призывников в ЦНАПах Львова, Одессы, Чернигова, Днепра, Харькова и Киева.

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"ЦНАПы уже готовы предоставлять услугу "актуализация данных военнообязанного" – так заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин отреагировал на статью LIGA.net об обновлении данных военнообязанных.

"Министерство цифровой трансформации и Министерство обороны уже отработали механизм, уже провели обучение для администраторов и уже предоставили доступ", – подчеркнул чиновник.

Во Львове LIGA.net объяснили, что уже проведена вся необходимая работа для запуска механизма по обновлению данных через ЦНАПы. Сейчас центры – на связи с соответствующими ведомствами по запуску системы как можно скорее.

Информацию о процедурах приема и начале работы не предоставляют – обещают сообщить позже. В то же время в самом ЦНАПе Львова по телефону отвечают следующее: "Пока нет точной информации [что можно обновить данные с 18 мая]. Пока мы эту услугу не принимаем и больше информации нет".

В Харьковском ЦНАПе в ответ на запрос LIGA.net сказали, что планируют предоставлять услугу после 18 мая: "Как предусмотрено законодательством".

А в Киеве в случае обращения по телефонам центров предоставления админуслуг отвечают следующим образом: "Пока нельзя обновить данные через ЦНАПы. Когда это можно будет сделать – неизвестно".

В Одессе при обращении в ЦНАП по телефону отмечают: пока информация об обновлении данных не поступала. И о том, когда это можно будет сделать, тоже.

"После 18-го числа закон вступит в силу, и потом, может быть, будет какая-то информация, – говорят при обращении в Одессе. – Сейчас еще неизвестно, будут ли ЦНАПы этим заниматься".

В Черниговской ОГА на вопрос журналистов, можно ли с 18 мая обновить данные, ответили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. А в местном ЦНАПе говорят: обращаться после 18-го числа, но как это будет происходить – не знают.

"Думаю, с понедельника уже будет, – отвечают в Центре предоставления услуг. – В субботу лучше не обращаться, потому что работа в дежурном режиме будет. Сейчас пока сказать ничего не можем. С понедельника звоните по телефону и спрашивайте – это будет предварительная запись или живая очередь. Мы еще сами не знаем".

Звонить и спрашивать после 18 мая советуют и в ЦНАПах Днепра.

"По состоянию на данный момент никаких указаний не было об обновлении данных, – объясняет по телефону представитель центра. – Вообще никаких. Поэтому звоните по телефону. Приходить физически в ЦНАПы после 18 мая нет смысла".