В городе Канев Черкасской области городской глава Игорь Ренькас пригласил нового начальника второго отдела районного Территориального центра комплектования, потому что тот хотел "познакомиться с депутатским корпусом". Военный, подполковник Роман Богдан, объявил о вручении повесток депутатам. Видео опубликовало местное СМИ Дніпровська Зірка.

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Событие произошло вчера, 16 мая.

По словам Богдана, на городской совет было направлено распоряжение об оповещениях депутатов – некоторые из них проигнорировали этот документ, но некоторые пришли в военкомат и прошли военно-врачебную комиссию.

Соответственно, военный объявил о вручении повесток местным депутатам – на сцену к трибуне вышли двое его коллег из ТЦК, один из них поздравил депутатов с праздником вышиванки.

Глава города в ответ заявил, что ожидал от Богдана другого: "Богдан Вячеславович, я думал ты выйдешь, скажешь, где ты родился, сколько тебе лет..." Военный сказал: "Не надо этого". Мэр отнесся с пониманием.

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В дальнейшем служащие ТЦК зачитывали имена депутатов со сцены – те выходили и получали повестки.

Богдан пояснил, что повестки вручаются для уточнения учетных данных и прохождения ВВК.

В общей сложности было выписано шесть повесток. Всего, судя по официальному сайту, в городском совете 17 мужчин-депутатов (в общей сложности там 26 народных избранников, с учетом мера).

В конце видео военный (представился уполномоченным ТЦК капитаном Гарячим), который раздавал повестки, пожелал депутатам хорошего дня. Также он выразил надежду, что избранники "примут правильное решение по бригаде, которой нужно оказать помощь". Вероятно, этот вопрос обсуждался на сессии.

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Следует заметить, что у депутатов местных уровней нет брони от мобилизации.

"В ТЦК запросили у нас списки работников исполнительных органов и депутатов – мы предоставили эти списки. Он (Роман Богдан. – Ред.) хотел, чтобы мы раздали повестки депутатам. Я сказал, что у нас нет таких полномочий. Секретарь городского совета в телефонном режиме сообщила, чтобы появились [депутаты] и взяли повестки. Пришел один человек", — рассказал мэр города Ренькас в комментарии местному изданию 18000.

Мэр отметил, что сессия городского совета была "неспокойной", и сообщил, что пока ни один из депутатов не проходит службу в ВСУ.

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С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.

Рабочую версию электронного кабинета уже представили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Нардеп Игорь Копытин (Слуга народа) объяснил LIGA.net , что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.

, что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение. После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию, пояснили нардепы. Однако напрямую обновления данных уже не будет касаться.

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