Мобилизация. Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение воинского учета
Президент Владимир Зеленский подписал закон №10379 об ужесточении ответственности за военные правонарушения — в частности, нарушение правил учета. Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.
Закон вводит изменения в статью 210 Кодекса об административных правонарушениях.
В общем, теперь за нарушение правил воинского учета в особый период (во время военного положения) гражданам придется уплатить от 17 000 до 25 500 грн.
В мирное время сумма штрафа составит от 3400 до 5100 грн, но может увеличиться при повторном нарушении в течение года – от 5100 до 8500 грн.
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Закон также устанавливает штрафы за нарушение законодательства об обороне и мобилизации: в особый период – от 17 000 до 25 500 грн для обычных граждан, а также от 34 000 до 51 000 грн – для должностных и юридических лиц.
В обычное время штраф соответственно составит от 5100 до 8500 грн и от 17 000 до 25 500 грн.
Если нарушение произойдет повторно в течение года, штраф тоже возрастет: будет от 8500 до 11 900 грн для простых граждан и от 25 500 до 34 000 грн – для чиновников и юрлиц.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- Рабочую версию электронного кабинета уже представили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Нардеп Игорь Копытин (Слуга народа) объяснил LIGA.net, что регистрация будет занимать пять минут через мобильное приложение.
- После регистрации через е-кабинет все равно придется физически идти в ТЦК, чтобы пройти военно-врачебную комиссию, объяснили LIGA.net нардепы. Однако напрямую обновление данных уже не будет касаться.
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