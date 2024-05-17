Мобилизация. Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение воинского учета

Штрафы за нарушение законодательства об обороне и мобилизации будут отличаться: должностные и юридические лица будут платить больше

Иллюстративное фото: Depositphotos

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10379 об ужесточении ответственности за военные правонарушения — в частности, нарушение правил учета. Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Закон вводит изменения в статью 210 Кодекса об административных правонарушениях.

В общем, теперь за нарушение правил воинского учета в особый период (во время военного положения) гражданам придется уплатить от 17 000 до 25 500 грн.

В мирное время сумма штрафа составит от 3400 до 5100 грн, но может увеличиться при повторном нарушении в течение года – от 5100 до 8500 грн.

Читайте также: ЦНАПы, ТЦК, е-кабинет. Как с 18 мая обновить данные и где возникнут проблемы

Закон также устанавливает штрафы за нарушение законодательства об обороне и мобилизации: в особый период – от 17 000 до 25 500 грн для обычных граждан, а также от 34 000 до 51 000 грн – для должностных и юридических лиц.

В обычное время штраф соответственно составит от 5100 до 8500 грн и от 17 000 до 25 500 грн.

Если нарушение произойдет повторно в течение года, штраф тоже возрастет: будет от 8500 до 11 900 грн для простых граждан и от 25 500 до 34 000 грн – для чиновников и юрлиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте также: Обновление данных призывников в ЦНАПах: что заявляют власти и как отвечают в самих центрах