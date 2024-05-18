У Дніпропетровській області чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на військовослужбовця районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, коли він проводив оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України.

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У результаті нападу сержант ЗСУ отримав ножове поранення руки, йому надали необхідну допомогу. Нападника затримали працівники Національної поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

У Сухопутних військах нагадали, що працівники ТЦК, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час воєнного стану, відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки у вигляді кримінальної або адміністративної відповідальності.

"Не буде дивно, що цей злочин стався саме під впливом рашистських інформаційних ресурсів, які поширюють фейки про "незаконність ТЦК", "нелегітимність" дій влади щодо військового обліку та оповіщення, "протиправність" вручення повісток тощо та про "необов’язковість" виконання конституційного обов’язку захищати Батьківщину взагалі", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Там зазначили, що будь-які "псевдоюристи, "активісти"-порадники та інші медійні персонажі, які поширюють ці та подібні наративи, напряму або опосередковано працюють на ворога".

8 квітня командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав. Водночас не можна і мирись із порушенням прав цивільних.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелось здійснити постріл у землю.

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