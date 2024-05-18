В Днепропетровской области мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на военнослужащего районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, когда он проводил оповещение военнообязанных. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

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В результате нападения сержант ВСУ получил ножевое ранение руки, ему оказали необходимую помощь. Нападавшего задержали сотрудники Национальной полиции. Правоохранители возбудили уголовное производство по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.

В Сухопутных войсках напомнили, что работники ТЦК, участвующие или организующие оповещения военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время военного положения, поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия в виде уголовной или административной ответственности.

"Не будет удивительно, что это преступление произошло именно под влиянием рашистских информационных ресурсов, распространяющих фейки о "незаконности ТЦК", "нелегитимности" действий властей по военному учету и оповещению,"противоправности" вручения повесток и т.п. и о "необязательности" выполнения конституционной обязанности защищать Родину вообще", – говорится в сообщении Сухопутных войск.

Там отметили, что любые "псевдоюристы, "активисты"-советчики и другие медийные персонажи, распространяющие эти и подобные нарративы – напрямую или косвенно работают на врага".

8 апреля командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался по поводу ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля работников ТЦК недопустима и нельзя разрешать нарушение их прав. В то же время нельзя и мириться с нарушением прав гражданских людей.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

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