В Запорожье "живые люди" получили подозрения: мешали работе ТЦК, разгоняли фейки – видео

Контент о якобы "противоправной" деятельности ТЦК фигуранты из Запорожья размещали на нескольких YouTube-каналах

Фото - Нацполиция

В Запорожье пять человек получили подозрения в препятствовании мобилизационным мероприятиям в регионе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

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Речь идет об участниках незаконной общественной организации, которые специально спровоцировали конфликт и осуществляли физическое сопротивление работе военных и правоохранителей при проведении мобилизационных мероприятий, отметили в полиции.

Так, в соцсетях фигуранты намеренно распространяли фейковую информацию о "противоправной" деятельности работников полиции, ТЦК и СП, сообщили в полиции.

Фигуранты, которые называют себя "живыми людьми", являются членами незарегистрированной общественной организации "Багнет Нации". Целью этих так называемых "правозащитников" является дискредитация полномочий работников ТЦК и полиции, отметили правоохранители.

По данным полиции, в сети фигуранты распространяют ложную информацию для создания у граждан ошибочного представления и возмущения "неправомерностью" действий военнослужащих во время мобилизационных мероприятий. В частности, они используют для этого YouTube-каналы Народная информационная служба! и Свободные люди Запорожье.

14 мая правоохранители провели девять обысков по местам жительства фигурантов. Изъята запрещенная российская и советская символика, средства связи, компьютерная техника, флешки и прочее.

Один из фигурантов был задержан. Пятерым объявлено о подозрениях по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и о совершении уголовного правонарушения группой лиц. Им может грозить до восьми лет заключения.

Фото – Нацполиция

8 апреля командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался о ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля работников ТЦК недопустима и нельзя разрешать нарушений их прав. В то же время нельзя и мириться с нарушением прав гражданских.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

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