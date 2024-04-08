Павлюк: Мириться с нарушением прав гражданских не будут, нарушать права военных не дадут

Командующий Сухопутными войсками признал, что система территориальных центров комплектования неидеальна, поэтому над ее усовершенствованием работают

Александр Павлюк (Фото: Facebook)

Травля сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки недопустима, и нарушение их прав нельзя разрешать. В то же время, мириться с нарушением прав гражданских тоже не будут. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

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Он отметил, что сегодня большинство работников ТЦК – "вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились".

"Что произошло? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо", – написал он.

Впрочем, военный признал, что система территориальных центров комплектования неидеальна, поэтому над ее совершенствованием работают. По его словам, правоохранители оперативно реагируют на все случаи превышения полномочий.

Командующий Сухопутными войсками подчеркнул, что мириться с нарушением прав гражданских не будут, однако добавил, что нарушать права военных тоже не позволят.

Павлюк заявил, что в мысль о том, что мобилизация – это "не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав", украинцев заставили поверить российские пропагандисты.

Также он призвал украинцев "не поддаваться провокациям" и осознать, что "отсидеться никому не удастся".

6 апреля украинское агентство журналистских расследований Слідство.Інфо заявило, что представители военкомата пытались вручить повестку их сотруднику Евгению Шульгату по указанию работника СБУ.

Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией Слідство.Інфо.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский назначил служебную проверку по обстоятельствам попытки вручения повестки киевскому журналисту Евгению Шульгату.

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