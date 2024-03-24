Командувач Сухопутних військ заступився за ТЦК: Це військові, а не людолови
Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк назвав несправедливим ставлення до військовослужбовців територіальних центрів комплектування з боку суспільства. Про це йдеться у дописі генерала в Facebook.
"Сьогодні ТЦК та їхні роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?" – написав генерал.
Він вважає, що в усіх матеріалах про "неправомірні" дії ТЦК свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України.
"Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків", – написав генерал.
Він додав, що перед російською навалою можна вистояти лише в єдності, а протиставлення армії цивільним цілком вкладається у стратегію війни з боку ворога.
"Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні", – заявив Павлюк.
- Верховна Рада готує до другого читання законопроєкт про мобілізацію, який покликаний вдосконалити облік військовозобов'язаних. Зараз військові та держава не можуть облікувати всіх військовозобов'язаних, які є у реєстрах виборців та платників податків.
- За словами члена профільного комітету Юрія Здебського, розгляд правок має завершитися до квітня.