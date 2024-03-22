Мобілізація. Нардеп: До кінця наступного тижня намагатимемося завершити розгляд правок

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Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони намагатиметься до кінця наступного тижня завершити розгляд правок до нового мобілізаційного законопроєкту. Наразі народні обранці вже пройшли понад 2000 правок з 4300. Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член комітету з нацбезпеки й оборони Юрій Здебський.

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"Понад 2000 правок комітет вже пройшов. Слухали всіх і врахували максимум. Наступного тижня продовжимо розглядати. Думаю, там буде швидше, тому що там більш військові питання. Йдемо по правках, запрошуємо всіх авторів, щоб нікого не образити", – зазначив він.

За словами Здебського, нардепи завчасно по кожному розділу опрацювали власні позиції, зробили шаблони та дотримуються їх.

Здебський зазначив, що головним завданням є "мобілізувати всіх військовозобов’язаних людей", поставити їх на облік. Він зауважив, що "нам треба готуватися до найгіршого".

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Наступного тижня розглядатимуться правки до 25-ї статті законопроєкту щодо тих, хто бронюється від призову, повідомив нардеп.

"Країна-агресор посилила підготовку, почастішали бомбардування. Тому думаю, це спонукатиме швидше прийняти закон. Я сподіваюся, до кінця тижня наступного будемо старатися завершити розгляд правок. Щоб запустити механізм", – пояснив політик.

Він акцентував, що цей законопроєкт потрібен, аби гарантувати безпеку країні: "Риторика така – всі чоловіки, які проходять по здоров'ю, від 18 до 60 років повинні бути на обліку".

Це потрібно для того, аби в України був резерв для війни, та для його підготовки.

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Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Здебський повідомив, що у новоприйнятому законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".

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