Мобилизация. Нардеп: До конца следующей недели постараемся закончить рассмотрение правок

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Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны будет стараться до конца следующей недели завершить рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту. Народные избранники уже проработали более 2000 правок из 4300. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа, член комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Здебский.

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"Более 2000 правок комитет уже прошел. Слушали всех и учли максимум. На следующей неделе продолжим рассматривать. Думаю, там будет быстрее, потому что там больше военные вопросы. Идем по правкам, приглашаем всех авторов, чтобы никого не обидеть", – отметил он.

По словам Здебского, нардепы раньше времени по каждому разделу проработали собственные позиции, сделали шаблоны и придерживаются их.

Здебский отметил, что главной задачей является "мобилизовать всех военнообязанных людей", поставить их на учет. Он акцентировал, что "нам надо готовиться к самому худшему".

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На следующей неделе будут рассматриваться правки к 25-й статье законопроекта о тех, кто бронируется от призыва, сообщил нардеп.

"Страна-агрессор усилила подготовку, участились бомбардировки. Поэтому, думаю, это будет побуждать скорее принять закон. Я надеюсь, до конца недели следующей будем стараться завершить рассмотрение правок. Чтобы запустить механизм", – пояснил политик.

Он акцентировал, что этот законопроект нужен, чтобы обеспечить безопасность стране: "Риторика такова – все мужчины, которые проходят по здоровью, от 18 до 60 лет должны быть на учете".

Это нужно для того, чтобы у Украины был резерв для войны и для его подготовки.

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Список нововведений в новом мобилизационном законопроекте можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Здебский сообщил, что в новопринятом законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".

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