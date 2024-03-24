Командующий Сухопутными войсками вступился за ТЦК: Это военные, а не людоловы

Фото: Александр Павлюк / Facebook

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал несправедливым отношение к военнослужащим территориальных центров комплектования со стороны общества. Об этом говорится в посте генерала в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве укомплектованы военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. Как дошло до того, что к этим людям, прошедшим ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"?" – написал генерал.

Он считает, что во всех материалах о "неправомерных" действиях ТЦК сознательно упускается самый главный акцент: неправомерен прежде всего отказ мужчин от своей конституционной обязанности — защиты Украины.

"Уже не говоря о том, что все кадры вроде "упаковки в бус" принципиально (!) не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям", — написал генерал.

Он добавил, что перед российским нашествием можно выстоять только в единстве, а противопоставление армии гражданским вполне вкладывается в стратегию войны со стороны врага.

"Так что прежде чем поделиться "вопиющим сюжетом о нарушении прав" и тяжкой судьбе "бедных уклонистов", стоит спросить себя: кому это действительно помогает победить в войне? Точно что не Украине", — заявил Павлюк.