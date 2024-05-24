В ТЦК на Закарпатье умер мужчина, которого признали годным к службе

Мужчине оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", но те по приезду констатировали смерть

Иллюстративное фото: Depositphotos

23 мая в одном из Закарпатских территориальных центров комплектования умер мужчина, который был признан годным к военной службе по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба военкомата.

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В ТЦК отметили, что у военнообязанного, который находился в одном из военкоматов области и по выводам ВВК был годен к службе, резко ухудшилось самочувствие.

Мужчине оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", но те по приезду констатировали смерть.

"К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных годными к службе, но впоследствии происходят трагедии", – заявили в Закарпатском ТЦК.

По данному факту назначили служебную проверку, в военкомате выразили соболезнования родным умершего мужчины.

6 мая в Саксаганском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге умер мужчина. В пресс-службе военкомата отреагировали, заявив, что у того случился эпилептический приступ.

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7 апреля 2024 года Одесский военкомат заявил, что начал проверку после того, как в сети распространялась информация, что в селе Приозерное люди в военной форме якобы затолкали в машину и избили 14-летнего подростка.

11 апреля в больнице под Одессой мужчина в форме якобы угрожал врачам оружием. В ТЦК заявили о начале служебного расследования.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника Территориального центра комплектования и соцподдержки, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на военнослужащего районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, когда он проводил оповещение военнообязанных.

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