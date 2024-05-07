У ТЦК Кривого Рогу помер чоловік. Військкомат стверджує: Різке погіршення здоров'я

Пресслужба Саксаганського ТЦК та СП заявила, що у чоловіка нібито була епілепсія

Фото: Саксаганський ТЦК та СП

У Саксаганському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі помер чоловік, написало 6 травня місцеве видання На часі. У пресслужбі військкомату відреагували, заявивши, що у того стався епілептичний напад.

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За даними видання, 44-річний військовозобов'язаний проходив військово-лікарську комісію й нібито готувався відправитися до навчального центру.

Увечері 5 травня до ТЦК приїхала мати чоловіка, віддала документи й мала зняти в банкоматі готівку для придбання екіпірування своєму синові, але вже за деякий час жінці повідомили про смерть чоловіка, пишуть журналісти.

У пресслужбі ТЦК стверджують, що чоловіку раптово стало зле, "різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу".

"Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що тривають слідчі дії.

7 квітня 2024 року Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку після того, як у мережі поширювалась інформація, що у селі Приозерне люди у військовій формі нібито заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка.

11 квітня у лікарні під Одесою чоловік у формі нібито погрожував лікарям зброєю. У ТЦК заявили про початок службового розслідування.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника Територіального центру комплектування і соцпідтримки, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

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