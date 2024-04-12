У лікарні під Одесою чоловік у формі нібито погрожував лікарям зброєю. У ТЦК перевіряють

Ілюстративне фото (Джерело: Генштаб ЗСУ)

Одеське видання Бессарабія Інформ написало, що 11 квітня до лікарні в Одеській області зайшов чоловік у військовій формі, який нібито погрожував лікарям і пацієнтам зброєю. У пресслужбі місцевого військкомату заявили про початок службового розслідування.

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У Болградській центральній лікарні, під час відвідування лікаря, між військовослужбовцем одного з районних ТЦК і СП з роти охорони й персоналом лікарні сталася сутичка, заявили у військкоматі.

Одеські журналісти писали, що "під час розмови у присутності ще однієї лікарки та медсестри чоловік розлютився й дістав зброю". За даними Бессарабія Інформ, військовий нібито "взяв людей у заручники" і не дозволяв їм покинути приміщення.

"Начальником Болградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом порушення військовослужбовцем громадського порядку та його неетичної поведінки відносно інших громадян розпочато службове розслідування", – заявили у пресслужбі Одеського ТЦК та СП.

Там додали, що керівництво військкомату "категорично засуджує будь-які прояви некоректної поведінки, зневажливого ставлення та порушення законодавства як підлеглим особовим складом, так і подібні прояви в суспільстві відносно військовослужбовців".

8 січня 2024 року до суду направлено обвинувальний акт проти двох працівників Тернопільського територіального центру комплектування і соцпідтримки. Їх звинувачують у катуванні чоловіків.

27 березня у мережі з'явився ролик, у якому військком у різні проміжки часу цілується з щонайменше трьома працівницями у своєму офісі. Наступного дня було призначено службову перевірку.

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