У мережу злили відео, як військком цілується з колегами на роботі. Проводиться перевірка

На опублікованих кадрах видно, як військком у різні проміжки часу цілується з щонайменше трьома співробітницями

Фото: Пресслужба Ровенського ТЦК

У Рівному проводять службову перевірку щодо дій начальника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У мережі поширили відео, на якому, як стверджується, він цілує колежанок на робочому місці.

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На опублікованих кадрах видно, як військком у різні проміжки часу цілується з щонайменше трьома співробітницями. Це відбувається у службовому приміщенні – імовірно, в офісі чоловіка.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ заявила, що з приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку.

"Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні", – йдеться у повідомленні.

LIGA.net не публікує відео з метою збереження анонімності учасників.

Скриншот з відео

Скриншот з відео

24 березня 2024 року командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк назвав несправедливим ставлення до військовослужбовців територіальних центрів комплектування з боку суспільства.

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