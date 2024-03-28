У Полтавській області ТЦК просять поліцію доставити їм близько 30 000 осіб: у чому причина

Речник Полтавського ТЦК і СП Роман Істомін каже, що це стосується осіб, які вчинили адміністративне правопорушення за двома статтями

Ілюстративне фото (Джерело: Одеський ТЦК та СП)

У Полтавській області територіальні центри комплектування та соціальної підтримки звернулися до поліції з проханням доставити до них близько 30 000 осіб. Про це в коментарі Суспільному розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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Він стверджує, що звернення до поліції подали щодо тих осіб, які вчинили адміністративне правопорушення за двома статтями.

Йдеться про "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку" та "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Особа, яка порушила адміністративний кодекс, на неї формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК", – розповів Істомін.

24 березня 2024 року командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк назвав несправедливим ставлення до військовослужбовців територіальних центрів комплектування з боку суспільства.

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