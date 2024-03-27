ТЦК про "вуличну" мобілізацію: Місцева влада часто саботує процес, ми змушені роботи це самі

Боднар заявив, що станом на 2022 рік процес мобілізації був повністю побудований на радянських принципах

Військовослужбовці ТЦК на вулиці (Фото: скриншот з відео)

Місцева влада часто саботує процес мобілізації, а тому територіальні центри комплектування змушені проводити процес набору та оповіщення людей на вулицях. Про це повідомив заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК Роман Боднар в інтерв'ю Західному кур'єру.

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За його словами, згідно із законом, органи місцевого самоврядування мають сприяти мобілізації, але вони не виконують це завдання, а іноді й відверто саботують.

Він зазначив, що до 2022 року процес мобілізації був побудований на радянських принципах, зав'язаний на сповіщенні через підприємства та територіальні громади, але після децентралізації влади змінився державний устрій.

"Посади, які за СРСР призначалися зверху, стали виборними. Звідси й почалися головні труднощі у процесі призову. Ті, хто має сприяти нам у ході мобілізації, або думають про майбутні вибори, або бояться розправи односельців. Щоб поповнити частини, які зараз виконують бойові завдання на передовій, ми змушені виходити на вулиці та здійснювати заходи оповіщення самотужки", – сказав Боднар.

Раніше командир третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький заявив, що мобілізований солдат якісно воюватиме за умови гарної підготовки та довіри до керівництва.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Нардепи повідомили, що наразі "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд поправок до нового мобілізаційного законопроєкту, залишилося опрацювати 2190 поправок.

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