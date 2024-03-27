ТЦК теж виконують бойові завдання та збивають "шахеди" в мобільних вогневих групах — ЗСУ
Військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) виконують бойові завдання у складі зведених підрозділів та мобільних вогневих груп. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК.
У повідомленні йдеться, що ТЦК є складовою Збройних Сил України, а туди переводять бійців, які не можуть воювати на фронті за станом здоров'я.
Водночас інших військовослужбовців ТЦК переводять в бойові підрозділи, вони виконують бойові завдання у складі зведених підрозділів, а також мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.
Зазначається, що у ТЦК є й цивільні, які не мають форми та зброї.
Раніше командир третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький заявив, що мобілізований солдат якісно воюватиме у разі гарної підготовки та довіри до керівництва.
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.
- Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
- Нардепи повідомили, що на цей час "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд поправок до нового мобілізаційного законопроєкту, залишилося опрацювати 2190 поправок.
Читайте також: Мобілізація. Нардеп про призов із 25 років: Вже є закон, але президент його не підписує