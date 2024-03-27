ТЦК теж виконують бойові завдання та збивають "шахеди" в мобільних вогневих групах — ЗСУ

Військові заявляють, що до ТЦК переводяться бійці, які не можуть воювати за станом здоров'я

Військовослужбовці ТЦК (Фото: Одеський ТЦК)

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) виконують бойові завдання у складі зведених підрозділів та мобільних вогневих груп. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК.

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У повідомленні йдеться, що ТЦК є складовою Збройних Сил України, а туди переводять бійців, які не можуть воювати на фронті за станом здоров'я.

Водночас інших військовослужбовців ТЦК переводять в бойові підрозділи, вони виконують бойові завдання у складі зведених підрозділів, а також мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

Зазначається, що у ТЦК є й цивільні, які не мають форми та зброї.

Раніше командир третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький заявив, що мобілізований солдат якісно воюватиме у разі гарної підготовки та довіри до керівництва.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Нардепи повідомили, що на цей час "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд поправок до нового мобілізаційного законопроєкту, залишилося опрацювати 2190 поправок.

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