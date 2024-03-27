ТЦК тоже выполняют боевые задачи и сбивают "шахеды" в мобильных огневых группах — ВСУ

Военные заявляют, что в ТЦК переводятся бойцы, которые не могут воевать по состоянию здоровья

Военнослужащие ТЦК (Фото: Одесский ТЦК)

Военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) выполняют боевые задачи в составе сводных подразделений и мобильных огневых групп. Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК.

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В сообщении сказано, что ТЦК являются составляющей Вооруженных Сил Украины, а туда переводят бойцов, которые не могут воевать на фронте по состоянию здоровья.

В то же время других военнослужащих ТЦК переводят в боевые подразделения, они выполняют боевые задачи в составе сводных подразделений, а также мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

Отмечается, что в ТЦК есть и гражданские, которые не имеют формы и оружия.

Ранее командир третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий заявил, что мобилизованный солдат будет качественно воевать при хорошей подготовке и доверии к руководству.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Нардепы сообщили, что на данный момент "очень трудно" спрогнозировать, когда именно будет завершено рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту, осталось проработать 2190 поправок.

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