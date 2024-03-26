Мобилизация. Нужна подготовка и доверие к командирам, тогда все воюют прекрасно — Билецкий

Билецкий заявил, что мобилизованный будет хорошим бойцом, если у него будет уверенность в себе

Андрей Билецкий (Фото: Азов)

Командир 3 отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий заявил, что мобилизованный солдат будет качественно воевать при хорошей подготовке и доверии к руководству. Об этом он сообщил на Киевском форуме по безопасности.

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По его словам, в 2024 году Украину нужно "выполнить домашнюю работу", приняв закон о мобилизации.

"Наша бригада добровольная, но у нас много мобилизованных. Я могу сказать, что мобилизованный солдат будет прекрасным бойцом при одном условии — если он уверен в себе. Это могут дать две вещи — доверие к командирам и их решениям, а также качественная боевая подготовка", — сказал Билецкий.

Он отметил, что когда человек уверен в своих силах и компетентности офицеров, то он будет "прекрасно" воевать.

"Если говорить о наших союзниках, то армии нужны вооружения и боеприпасы. При чем нам нужно абсолютно все, не существует какого-то чудо-оружия", — заявил комбриг.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Нардепы сообщили, что на данный момент "очень трудно" спрогнозировать, когда именно будет завершено рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту, – осталось проработать 2190 поправок.

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