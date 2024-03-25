Мобилизация. Нардепы говорят, что осталось 2190 правок, "трудно сказать", когда закончат

Это же касается и прогнозов по второму чтению законопроекта в парламенте

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Сейчас трудно спрогнозировать, когда именно будет завершено рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту – осталось проработать 2190 поправок. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили нардепы из Слуги народа и Голоса, члены комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.

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LIGA.net спросила нардепов о том, когда комитет может завершить рассмотрение поправок.

Депутат от Голоса Соломия Бобровская ответила, что в настоящее время избранники проработали 2100 правок – и еще осталось 2190.

Нардеп от "слуг" Игорь Копытин сообщил, что сейчас депутатам-авторам поправок предоставляется право их защитить на комитете.

Он отметил, что некоторые обсуждения, особенно касающиеся "социально-болезненных тем", занимают "достаточно долгое время".

Соответственно, сейчас очень трудно прогнозировать срок, в который планируется завершить рассмотрение правок.

"Это касается и прогнозов по второму чтению в Верховной Раде. Надеюсь, что его принятие состоится в сжатые сроки, ведь это в интересах государства и его национальной безопасности", – подытожил он.

В прошлую пятницу нардеп от "слуг" Юрий Здебский заявил LIGA.net, что комитет будет пытаться до конца следующей недели завершить рассмотрение поправок к законопроекту.

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Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Здебский сообщил, что в новопринятом законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".

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