Мобілізація. Потрібна підготовка та довіра до командирів, тоді всі воюють чудово — Білецький
Командир 3 окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький заявив, що мобілізований солдат якісно воюватиме за умови гарної підготовки та довіри до керівництва. Про це він повідомив на Київському безпековому форумі.
За його словами, 2024 року Україні потрібно "виконати домашню роботу", ухваливши закон про мобілізацію.
"Наша бригада добровільна, але у нас багато мобілізованих. Я можу сказати, що мобілізований солдат буде чудовим бійцем за однієї умови — якщо він упевнений у собі. Це можуть дати дві речі — довіра до командирів та їхніх рішень, а також якісна бойова підготовка", — сказав Білецький.
Він зазначив, що коли людина впевнена у своїх силах та компетентності офіцерів, то вона "прекрасно" воюватиме.
"Якщо говорити про наших союзників, то армії потрібні озброєння та боєприпаси. До того ж нам потрібно абсолютно все, не існує якоїсь чудо-зброї", – заявив комбриг.
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.
- Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
- Нардепи повідомили, що зараз "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд поправок до нового мобілізаційного законопроєкту, – залишилося опрацювати 2190 поправок.
Читайте також: Мобілізація. Нардеп про призов із 25 років: Вже є закон, але президент його не підписує