Мобілізація. Потрібна підготовка та довіра до командирів, тоді всі воюють чудово — Білецький

Білецький заявив, що мобілізований буде хорошим бійцем, якщо у нього буде впевненість у собі

Андрій Білецький (Фото: Азов)

Командир 3 окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький заявив, що мобілізований солдат якісно воюватиме за умови гарної підготовки та довіри до керівництва. Про це він повідомив на Київському безпековому форумі.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, 2024 року Україні потрібно "виконати домашню роботу", ухваливши закон про мобілізацію.

"Наша бригада добровільна, але у нас багато мобілізованих. Я можу сказати, що мобілізований солдат буде чудовим бійцем за однієї умови — якщо він упевнений у собі. Це можуть дати дві речі — довіра до командирів та їхніх рішень, а також якісна бойова підготовка", — сказав Білецький.

Він зазначив, що коли людина впевнена у своїх силах та компетентності офіцерів, то вона "прекрасно" воюватиме.

"Якщо говорити про наших союзників, то армії потрібні озброєння та боєприпаси. До того ж нам потрібно абсолютно все, не існує якоїсь чудо-зброї", – заявив комбриг.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Нардепи повідомили, що зараз "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд поправок до нового мобілізаційного законопроєкту, – залишилося опрацювати 2190 поправок.

Читайте також: Мобілізація. Нардеп про призов із 25 років: Вже є закон, але президент його не підписує