ТЦК об "уличной" мобилизации: Местные власти часто саботируют процесс, мы вынуждены сами

Боднар заявил, что по состоянию на 2022 год процесс мобилизации был полностью построен на советских принципах

Военнослужащие ТЦК на улице (Фото: скриншот видео)

Местные власти часто саботируют процесс мобилизации, а поэтому территориальные центры комплектования вынуждены проводить процесс набора и оповещения людей на улицах. Об этом сообщил заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК Роман Боднар в интервью Западному курьеру.

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По его словам, согласно закону, органы местного самоуправления должны способствовать мобилизации, но они не выполняют эту задачу, а иногда и откровенно саботируют.

Он отметил, что к 2022 году процесс мобилизации был построен на советских принципах, завязан на оповещениях через предприятия и территориальные громады, но после децентрализации власти изменилось государственное устройство.

"Должности, при СССР назначавшиеся сверху, стали выборными. Отсюда и начались главные трудности в процессе призыва. Те, кто должен содействовать нам в ходе мобилизации, или думают о предстоящих выборах, или боятся расправы односельчан. Чтобы пополнить части, которые сейчас выполняют боевые задания на передовой, мы вынуждены выходить на улицы и осуществлять меры оповещения своими силами", — сказал Боднар.

Ранее командир третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий заявил, что мобилизованный солдат будет качественно воевать при хорошей подготовке и доверии к руководству.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Нардепы сообщили, что на данный момент "очень трудно" спрогнозировать, когда именно будет завершено рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту, осталось проработать 2190 поправок.

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