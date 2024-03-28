В Полтавской области ТЦК просят полицию доставить им около 30 000 человек: в чем причина

Спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин говорит, что это касается лиц, совершивших административное правонарушение по двум статьям

Иллюстративное фото (Источник: Одесский ТЦК и СП)

В Полтавской области территориальные центры комплектования и социальной поддержки обратились в полицию с просьбой доставить около 30 000 человек. Об этом в комментарии Суспильному рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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Он утверждает, что обращение в полицию подали в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по двум статьям.

Речь идет о "Нарушениях призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета" и "Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК", – рассказал Истомин.

24 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал несправедливым отношение к военнослужащим территориальных центров комплектования со стороны общества.

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