В сеть слили видео, как военком целуется с коллегами на работе. Проводится проверка

На опубликованных кадрах видно, как военком в разные промежутки времени целуется с по меньшей мере тремя сотрудницами

Фото: Пресс-служба Ровенского ТЦК

В Ровно проводят служебную проверку касательно действий начальника местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В сети распространили видео, на котором, как утверждается, он целует коллег на рабочем месте.

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На опубликованных кадрах видно, как военком в разные промежутки времени целуется с, по меньшей мере, тремя сотрудницами. Это происходит в служебном помещении – предположительно, в офисе мужчины.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ заявила, что по поводу обнародованного видео начата служебная проверка.

"В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении", – говорится в сообщении.

LIGA.net не публикует видео в целях сохранения анонимности участников.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

24 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал несправедливым отношение к военнослужащим территориальных центров комплектования со стороны общества.

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