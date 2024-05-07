В ТЦК Кривого Рога умер мужчина. Военкомат утверждает: Резкое ухудшение здоровья

Пресс-служба Саксаганского ТЦК и СП заявила, что у мужчины якобы была эпилепсия

Фото: Саксаганский ТЦК и СП

В Саксаганском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге скончался мужчина, написало 6 мая местное издание На часі. В пресс-службе военкомата отреагировали, заявив, что у того произошел эпилептический припадок.

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По данным издания, 44-летний военнообязанный проходил военно-врачебную комиссию и якобы готовился отправиться в учебный центр.

Вечером 5 мая в ТЦК приехала мать мужчины, отдала документы и должна была снять в банкомате наличные деньги для приобретения экипировки своему сыну, но уже через некоторое время женщине сообщили о смерти мужчины, пишут журналисты.

В пресс-службе ТЦК утверждают, что человеку внезапно стало плохо, "резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа".

"Была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась медицинская помощь. Прибывшие по вызову сотрудники патрульной полиции констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", – говорится в сообщении.

Там добавили, что продолжаются следственные действия.

7 апреля 2024 года Одесский военкомат заявил, что начал проверку после того, как в сети распространялась информация, что в селе Приозерное люди в военной форме якобы затолкали в машину и избили 14-летнего подростка.

11 апреля в больнице под Одессой мужчина в форме якобы угрожал врачам оружием. В ТЦК заявили о начале служебного расследования.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника Территориального центра комплектования и соцподдержки, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

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