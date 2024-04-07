В Одесской области люди в форме якобы похитили и избили подростка. ТЦК проводит проверку

В Одесском областном военкомате проверяют причастность своих работников к истории с похищением и избиением 14-летнего подростка

Фото: Одесский ТЦК (Facebook)

Одесское медиа Бессарабия Inform со ссылкой на начальницу соцзащиты населения местного поселкового совета Оксану Терзи утверждает, что в селе Приозерное люди в военной форме затолкали в машину и избили 14-летнего подростка. Одесский военкомат заявил, что начал проверку.

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По данным журналистов, инцидент произошел 2 апреля. Утверждается, что подросток шел по улице Приозерного, когда рядом остановился микроавтобус, из которого вышли три человека в форме.

Они якобы затолкали подростка в бус, где избили и связали ему руки.

"Когда же нападавшие поняли, что парень несовершеннолетний, его освободили, угрожая, чтобы он никому не рассказывал о своем похищении", – пишет издание.

7 апреля в Одесском областном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на новость, пообещав тщательно изучить обстоятельства событий и причастность своих работников к ситуации.

Там заявили, что командование обеспечило максимальное содействие правоохранителям, расследующим дело по статье о похищении человека. В случае доказывания вины, причастные могут сесть в тюрьму до трех лет.

9 октября 2023 года ДБР начало расследование фактов избиения мобилизованных в военкомате Тернополя.

8 января 2024 года в суд направлен обвинительный акт против двух работников тернопольского территориального центра комплектования и соцподдержки. Их обвиняют в пытках мужчин.

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