В Одессе подрались медики и работники ТЦК. В военкомате прокомментировали

Конфликт, как утверждает издание Думская, произошел из-за того, что работники военкомата содержали в здании медиков

Фото: Одесский ТЦК (Facebook)

В Одессе работники Киевского районного территориального центра комплектования несколько часов удерживали медиков внутри здания, утверждает местное издание Думская. В пресс-службе военкомата призвали украинцев воздержаться от спекуляций и добавили, что вместе с полицейскими устанавливают обстоятельства событий.

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Как пишет Думская, врачи приехали по вызову в Киевский районный ТЦК, однако их заперли внутри здания и содержали там несколько часов.

В военкомат со временем съехались бригады "скорой", медики устроили акцию протеста. В сети появилось видео с дракой. Думская утверждает, что через несколько часов после столкновений военнослужащие выпустили удерживаемых медиков.

В пресс-службе военкомата отреагировали, призвав не распространять дезинформацию.

"Сообщаем средствам массовой информации и населения о совместном проведении с правоохранительными органами безотлагательных мер по установлению детальных обстоятельств событий", – говорится в сообщении.

Детали обещают со временем.

8 апреля 2024 года командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался по поводу ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля работников ТЦК недопустима и нельзя разрешать нарушение их прав. В то же время нельзя и мириться с нарушением прав гражданских.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

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