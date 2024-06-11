В Одессе подрались медики и работники ТЦК. В военкомате прокомментировали
В Одессе работники Киевского районного территориального центра комплектования несколько часов удерживали медиков внутри здания, утверждает местное издание Думская. В пресс-службе военкомата призвали украинцев воздержаться от спекуляций и добавили, что вместе с полицейскими устанавливают обстоятельства событий.
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Как пишет Думская, врачи приехали по вызову в Киевский районный ТЦК, однако их заперли внутри здания и содержали там несколько часов.
В военкомат со временем съехались бригады "скорой", медики устроили акцию протеста. В сети появилось видео с дракой. Думская утверждает, что через несколько часов после столкновений военнослужащие выпустили удерживаемых медиков.
В пресс-службе военкомата отреагировали, призвав не распространять дезинформацию.
"Сообщаем средствам массовой информации и населения о совместном проведении с правоохранительными органами безотлагательных мер по установлению детальных обстоятельств событий", – говорится в сообщении.
Детали обещают со временем.
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