В Днепре задержали поджигателей автомобиля ВСУ – подозревают в работе по указанию России

Фото: СБУ

В Днепре задержаны четыре местных жителя, которые подожгли автомобиль Вооруженных Сил Украины, среди них двое 17-летних юношей. Правоохранители утверждают – действовали по указанию российских спецслужб. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре и Службе безопасности Украины.

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По словам правоохранителей, они пытались поджечь военные машины с помощью "коктейлей Молотова". Для выявления своих целей, подозреваемые объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие оставляют свои автомобили.

Затем они согласовывали свои цели с российскими кураторами, утверждают правоохранители.

По данным следствия, за один подожженный автомобиль подозреваемым предлагали вознаграждение в размере $3000. Кроме поджогов, им предлагали оставлять на городских зданиях надписи, дискредитирующие сотрудников ТЦК.

Всем четырем мужчинам объявили о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Им грозит от трех до 10 лет заключения – сейчас они находятся под стражей.

10 июня в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ – тогда полиция приступила к расследованию и поиску преступников, подозревали причастность группы людей.

8 апреля 2024 года командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался по поводу ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля работников ТЦК недопустима и нельзя разрешать нарушение их прав. В то же время, нельзя и мириться с нарушением прав гражданских.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК , из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

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