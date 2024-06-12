В Днепре неизвестные подожгли авто военных. Полиция подозревает группу лиц – фото

По данным правоохранителей, на месте преступления были обнаружены пустые бутылки от бензина

Фото: Полиция Днепропетровской области

В Днепре неизвестные подожгли автомобиль Вооруженных Сил Украины – полиция приступила к расследованию и поиску преступников, подозревают причастность группы людей. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, а также опубликовала соответствующие фотографии.

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Как рассказали правоохранители, преступление произошло в ночь на 10 июня на автостоянке по улице Яскравой в Днепре.

Уже на месте полицейские установили, что в результате поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, который принадлежит военным.

По данным правоохранителей, огнем поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло, также на месте преступления были обнаружены пустые бутылки от бензина.

Фото: Полиция Днепропетровской области

Полицейские отметили, что к поджогу может быть причастна группа лиц. Следователи начали уголовное производство по второй части статьи об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

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