На Дніпропетровщині затримали жінку – підозрюють у шпигунстві на двох напрямках оборони

Перший – це південь Дніпропетровської області, а другий – Запорізький, зазначили в СБУ

Фото: СБУ

На Дніпропетровщині затримали жінку, яку підозрюють в інформуванні російської спецслужби та переданні даних про локації Збройних Сил України у прифронтових районах на півдні України. Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

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За даними слідчих, підозрювана - продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини, яке межує із Запорізьким районом. Правоохоронці стверджують – вона намагалася встановлювати близькі контакти з українськими військовими, щоб випитувати потрібні відомості.

Підозрювана могла шпигувати одразу на двох напрямках оборони українських військ, зазначили слідчі. Перший – це південь Дніпропетровської області, а другий – Запорізький.

Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили, що розвіддані, які планувалося використати для прориву української оборони, жінка передавала російським спецслужбам РФ через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму і має брата – командира підрозділу російської армії.

Її затримали, коли вона фотографувала переміщення української бронетехніки, та повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Наразі вона перебуває під вартою – їй загрожує до 12 років позбавлення волі.