На Днепропетровщине задержали женщину – подозревают в шпионаже на двух путях обороны
На Днепропетровщине задержана женщина, подозреваемая в информировании российской спецслужбы и передаче данных о локациях Вооруженных сил Украины в прифронтовых районах на юге Украины. Об этом идет речь на сайте Службы безопасности Украины.
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По данным следователей, подозреваемая – продавщица магазина в одном из поселков на юге Днепропетровщины, который граничит с Запорожским районом. Правоохранители утверждают – она пыталась устанавливать близкие контакты с украинскими военными, чтобы выпытывать нужные сведения.
Подозреваемая могла шпионить сразу на двух направлениях обороны украинских войск, отметили следователи. Первый – это юг Днепропетровской области, а второй – Запорожский.
Правоохранители сообщили, что разведданные, которые планировалось использовать для прорыва украинской обороны, женщина передавала российским спецслужбам РФ через свою знакомую, которая проживает во временно оккупированном Крыму и имеет брата – командира подразделения российской армии.
Ее задержали, когда она фотографировала перемещение украинской бронетехники и сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности.
Сейчас она находится под стражей – ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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