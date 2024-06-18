На Днепропетровщине задержали женщину – подозревают в шпионаже на двух путях обороны

Первый – это юг Днепропетровской области, а второй – Запорожский, отметили в СБУ

Фото: СБУ

На Днепропетровщине задержана женщина, подозреваемая в информировании российской спецслужбы и передаче данных о локациях Вооруженных сил Украины в прифронтовых районах на юге Украины. Об этом идет речь на сайте Службы безопасности Украины.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По данным следователей, подозреваемая – продавщица магазина в одном из поселков на юге Днепропетровщины, который граничит с Запорожским районом. Правоохранители утверждают – она пыталась устанавливать близкие контакты с украинскими военными, чтобы выпытывать нужные сведения.

Подозреваемая могла шпионить сразу на двух направлениях обороны украинских войск, отметили следователи. Первый – это юг Днепропетровской области, а второй – Запорожский.

Фото: СБУ

Правоохранители сообщили, что разведданные, которые планировалось использовать для прорыва украинской обороны, женщина передавала российским спецслужбам РФ через свою знакомую, которая проживает во временно оккупированном Крыму и имеет брата – командира подразделения российской армии.

Ее задержали, когда она фотографировала перемещение украинской бронетехники и сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности.

Сейчас она находится под стражей – ей грозит до 12 лет лишения свободы.