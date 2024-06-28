СБУ затримала на Закарпатті головного силовика очільника Мукачівської райради – джерело
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання на Закарпатті очільника силового крила злочинного угрупування, котре координував колишній нардеп з Партії Регіонів. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що затриманий – Мирослав Чопей, а ексрегіонал – узятий під варту нинішній голова Мукачівської районної ради Михайло Лань (прізвисько Блюк).

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Спецслужба повідомила, що разом з Національною поліцією знешкодили організоване злочинне угруповання, котре тероризувало та намагалося тримати в страху жителів області.

У Мукачеві затримали голову силового блоку банди, котру координував екснардеп від Партії Регіонів, котрий зараз очолює одну з районних рад області, написала СБУ.

Співрозмовник LIGA.net повідомив, що керівник угрупування – Михайло Лань, затриманий декількома днями раніше за справою про зловживання службовим становищем. 27 червня Вищий антикорупційний суд взяв під варту Ланя з альтернативою – 30 млн грн застави.

Затримання очільника силового крила (Фото: СБУ)
Затримання очільника силового крила (Фото: СБУ)

За даними правоохоронців, фігуранти спеціалізувалися на вчиненні насильства і тиску стосовно політичних конкурентів політика – зокрема, учасники угрупування намагалися залякати одного з депутатів Закарпатської обласної ради.

"Задокументовано, що фігуранти здійснили підрив на подвір’ї його домоволодіння, використовуючи вибухівку. А перед тим неодноразово підпалювали його помешкання та рухоме майно", – додає відомство.

Затриманому повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, йому загрожує до 10 років тюрми.

Зараз вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Продовжуються невідкладні слідчі дії, аби притягнути до відповідальності всіх причетних до діяльності угрупування, підсумовує СБУ.

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