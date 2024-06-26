Мера Мукачева Балогу заарештували на два місяці – або 30 млн грн застави
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для міського голови Мукачева Андрія Балоги – два місяці тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн.
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Запобіжний захід триватиме до 26 серпня. Присуджена застава становить 30 млн грн – її може внести як підозрюваний, так й інша фізична або юридична особа.
Якщо заставу внесуть, то на Балогу буде покладено зобов'язання: прибувати до детектива, прокурорів, суддів за першим викликом, не відлучатися з Мукачева без дозволу слідчого прокурора або суду та повідомляти про зміну місця проживання й роботи.
А також він повинен буде відмовитися від спілкування з приводу обставин справи з іншими підозрюваними та свідками. Зокрема, й з головою Мукачівської райради Михайлом Ланем.
До того ж він буде зобов'язаний здати документи для в'їзду та виїзду за кордон та носити електронний браслет.
- 25 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про затримання на Закарпатті мера та голову районної ради.
- За даними слідства, їх викрили на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га: йдеться про схему продажу ТОВ "Універсал-М" стадіону "Авангард" у Мукачеві.
- Тоді ж джерела LIGA.net повідомили, що підозрювані — мер Мукачева та голова Мукачівської райради Лань (колишній кримінальний авторитет на прізвисько Блюк).
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