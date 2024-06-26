Мера Мукачева Балогу заарештували на два місяці – або 30 млн грн застави

Андрій Балога (Фото: соцмережі політика)

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для міського голови Мукачева Андрія Балоги – два місяці тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн.

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Запобіжний захід триватиме до 26 серпня. Присуджена застава становить 30 млн грн – її може внести як підозрюваний, так й інша фізична або юридична особа.

Якщо заставу внесуть, то на Балогу буде покладено зобов'язання: прибувати до детектива, прокурорів, суддів за першим викликом, не відлучатися з Мукачева без дозволу слідчого прокурора або суду та повідомляти про зміну місця проживання й роботи.

А також він повинен буде відмовитися від спілкування з приводу обставин справи з іншими підозрюваними та свідками. Зокрема, й з головою Мукачівської райради Михайлом Ланем.

До того ж він буде зобов'язаний здати документи для в'їзду та виїзду за кордон та носити електронний браслет.

25 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про затримання на Закарпатті мера та голову районної ради.

За даними слідства, їх викрили на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га: йдеться про схему продажу ТОВ "Універсал-М" стадіону "Авангард" у Мукачеві.

Тоді ж джерела LIGA.net повідомили, що підозрювані — мер Мукачева та голова Мукачівської райради Лань (колишній кримінальний авторитет на прізвисько Блюк).

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