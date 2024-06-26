Мэра Мукачева Балогу арестовали на два месяца – или 30 млн грн залога

Андрей Балога (Фото: соцсети политика)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для городского головы Мукачева Андрея Балоги – два месяца содержания под стражей с альтернативой залога в 30 млн грн.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Мера пресечения продлится до 26 августа. Присужденный залог составляет 30 млн грн – его может внести как подозреваемый, так и другое физическое или юридическое лицо.

Если залог будет внесен, то на Балогу будет возложено обязательство: прибывать к детективу, прокурорам, судьям по первому вызову, не отлучаться из Мукачева без разрешения следственного прокурора или суда и сообщать об изменении места жительства и работы.

А также он должен будет отказаться от общения по обстоятельствам дела с другими подозреваемыми и свидетелями. В частности, и с председателем Мукачевского райсовета Михаилом Ланем.

К тому же он будет обязан сдать документы для въезда и выезда за границу и носить электронный браслет.

25 июня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о задержании в Закарпатье мэра и председателя районного совета.

По данным следствия, их разоблачили на злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га: речь идет о схеме продаж ООО "Универсал-М" стадиона "Авангард" в Мукачево.

Тогда же источники LIGA.net сообщили, что подозреваемые — мэр Мукачева и глава Мукачевского райсовета Лань (бывший криминальный авторитет по прозвищу Блюк).

Читайте также: Бывшему председателю Государственной миграционной службы назначили залог 3 млн грн