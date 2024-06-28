СБУ задержала на Закарпатье главного силовика главы Мукачевского райсовета – источник

Михаила Ланя задержали 25 июня по делу о злоупотреблении служебным положением – сейчас он в СИЗО

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании на Закарпатье главы силового крыла преступной группировки, координировавшейся бывшим нардепом из Партии Регионов. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что задержанный – Мирослав Чопей, а эксрегионал – взят под стражу нынешний председатель Мукачевского районного совета Михаил Лань (прозвище Блюк).

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Спецслужба сообщила, что вместе с Национальной полицией обезвредили организованную преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей области.

В Мукачево задержали главу силового блока банды, которую координировал экснардеп от Партии Регионов, который сейчас возглавляет один из районных советов области, написала СБУ.

Собеседник LIGA.net сообщил, что руководитель группировки – Михаил Лань, задержанный несколькими днями ранее по делу о злоупотреблении служебным положением. 27 июня Высший антикоррупционный суд взял под стражу Ланя с альтернативой – 30 млн грн залога.

Задержание руководителя силового крыла (Фото: СБУ)

По данным правоохранителей, фигуранты специализировались на совершении насилия и давления в отношении политических конкурентов политика – в частности, участники группировки пытались запугать одного из депутатов Закарпатского областного совета.

"Задокументировано, что фигуранты совершили подрыв во дворе его домовладения, используя взрывчатку. А прежде неоднократно поджигали его жилье и движимое имущество", – добавляет ведомство.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Продолжаются безотлагательные следственные действия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к деятельности группировки, заключает СБУ.

25 июня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о задержании в Закарпатье мэра и председателя районного совета.

По данным следствия, их разоблачили на злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га: речь идет о схеме продажи ООО "Универсал-М" стадиона "Авангард" в Мукачево.

26 июня Балоге присудили два месяца СИЗО с альтернативой залогу в 30 млн грн, уже на следующий день соответствующую сумму за него внесли.

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