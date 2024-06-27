За мэра Мукачево Балогу внесли 30 млн грн залога
За арестованного 26 июня мэра Мукачево Закарпатской области Андрея Балогу внесен залог, он выйдет из-под стражи. Эту информацию LIGA.net подтвердила руководитель коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.
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"За мэра Мукачево сегодня (27 июня. – Ред.) внесен залог в размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС", – сообщила она.
Присужденный залог составляет 30 млн грн. На Балогу также возлагаются обязательства: прибывать к детективу, прокурорам, судьям по первому вызову, не отлучаться из Мукачево без разрешения следственного прокурора или суда и сообщать об изменении места жительства и работы.
- Балога фигурирует в деле о продаже по заниженной стоимости земельного участка. 22 августа 2023-го депутаты Мукачевского горсовета проголосовали за продажу стадиона "Авангард", даже не вынося его отдельным пунктом для голосования.
- Стадион был продан частной правоохранительной фирме "Универсал-М". По данным местных СМИ, фирма не пускала на сессию мукачевцев, выступавших против продажи земли стадиона.
- В октябре СБУ провела обыски у мэра Мукачево. Тогда Балога утверждал, что продажа коммунального земельного участка возле стадиона "Авангард" происходила якобы законно.
- 25 июня 2024-го на Закарпатье задержали Балогу и председателя райсовета, а на следующий день суд арестовал мэра на два месяца с альтернативой залога.