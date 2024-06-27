За мэра Мукачево Балогу внесли 30 млн грн залога

Андрей Балога является фигурантом дела о продаже по сниженной стоимости территории стадиона "Авангард" в Мукачево

Андрей Балога (Фото: соцсети политика)

За арестованного 26 июня мэра Мукачево Закарпатской области Андрея Балогу внесен залог, он выйдет из-под стражи. Эту информацию LIGA.net подтвердила руководитель коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

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"За мэра Мукачево сегодня (27 июня. – Ред.) внесен залог в размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС", – сообщила она.

Присужденный залог составляет 30 млн грн. На Балогу также возлагаются обязательства: прибывать к детективу, прокурорам, судьям по первому вызову, не отлучаться из Мукачево без разрешения следственного прокурора или суда и сообщать об изменении места жительства и работы.