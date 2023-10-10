UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обыски у мэра Мукачево. Балога утверждает, что продал землю города законно

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 13:56
Обыски у мэра Мукачево. Балога утверждает, что продал землю города законно - Фото
Фото: СБУ

Мэр Мукачево Андрей Балога утверждает, что продажа коммунального земельного участка вокруг стадиона "Авангард", в связи с чем сегодня к нему с обысками пришли работники Службы безопасности Украины, якобы происходила законно. Об этом политик написал в Facebook.

"Во-первых, уголовное производство, в рамках которого происходят следственные действия, касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который ими арендуется в городе с 2003 года. Во-вторых, все решения и процедуры по этому земельному участку осуществлялись в текущем году соответственно действующему законодательству", – говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Балога утверждает, что "вся информация и документы были предоставлены правоохранителям в полном объеме в сотрудничестве со следствием, на всех этапах их работы".

Он заявил, что надеется на "объективное и беспристрастное" следствие.

Фото: СБУ

В то же время, СБУ и НАБУ официально подтвердили проведение обысков в Мукачевском городском совете.

Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города.

Фото: СБУ

Собеседник LIGA.net ранее сообщал, что обыски проводятся и у председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний. Причина – вероятная коррупционная схема продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".

В пресс-службе НАБУ заявили, что следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

  • 22 августа 2023 года депутаты Мукачевского горсовета проголосовали за продажу стадиона "Авангард", даже не вынося его отдельным пунктом для голосования, передает местное издание Район. "За" продажу земли проголосовали 25 депутатов.
  • Стадион был продан частной правоохранительной фирме Универсал М. По данным местных СМИ, универсал М не пускала на сессию мукачевцев, выступавших против продажи земли стадиона.
Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупциямукачевоандрей балога
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 