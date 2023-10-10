Обыски у мэра Мукачево. Балога утверждает, что продал землю города законно
Мэр Мукачево Андрей Балога утверждает, что продажа коммунального земельного участка вокруг стадиона "Авангард", в связи с чем сегодня к нему с обысками пришли работники Службы безопасности Украины, якобы происходила законно. Об этом политик написал в Facebook.
"Во-первых, уголовное производство, в рамках которого происходят следственные действия, касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который ими арендуется в городе с 2003 года. Во-вторых, все решения и процедуры по этому земельному участку осуществлялись в текущем году соответственно действующему законодательству", – говорится в сообщении.
Балога утверждает, что "вся информация и документы были предоставлены правоохранителям в полном объеме в сотрудничестве со следствием, на всех этапах их работы".
Он заявил, что надеется на "объективное и беспристрастное" следствие.
В то же время, СБУ и НАБУ официально подтвердили проведение обысков в Мукачевском городском совете.
Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города.
Собеседник LIGA.net ранее сообщал, что обыски проводятся и у председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний. Причина – вероятная коррупционная схема продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".
В пресс-службе НАБУ заявили, что следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.
- 22 августа 2023 года депутаты Мукачевского горсовета проголосовали за продажу стадиона "Авангард", даже не вынося его отдельным пунктом для голосования, передает местное издание Район. "За" продажу земли проголосовали 25 депутатов.
- Стадион был продан частной правоохранительной фирме Универсал М. По данным местных СМИ, универсал М не пускала на сессию мукачевцев, выступавших против продажи земли стадиона.
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