Обыски у мэра Мукачево. Балога утверждает, что продал землю города законно

Мэр Мукачево Андрей Балога утверждает, что продажа коммунального земельного участка вокруг стадиона "Авангард", в связи с чем сегодня к нему с обысками пришли работники Службы безопасности Украины, якобы происходила законно. Об этом политик написал в Facebook.

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"Во-первых, уголовное производство, в рамках которого происходят следственные действия, касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который ими арендуется в городе с 2003 года. Во-вторых, все решения и процедуры по этому земельному участку осуществлялись в текущем году соответственно действующему законодательству", – говорится в сообщении.

Балога утверждает, что "вся информация и документы были предоставлены правоохранителям в полном объеме в сотрудничестве со следствием, на всех этапах их работы".

Он заявил, что надеется на "объективное и беспристрастное" следствие.

В то же время, СБУ и НАБУ официально подтвердили проведение обысков в Мукачевском городском совете.

Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города.

Собеседник LIGA.net ранее сообщал, что обыски проводятся и у председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний. Причина – вероятная коррупционная схема продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".

В пресс-службе НАБУ заявили, что следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

22 августа 2023 года депутаты Мукачевского горсовета проголосовали за продажу стадиона "Авангард", даже не вынося его отдельным пунктом для голосования, передает местное издание Район. "За" продажу земли проголосовали 25 депутатов.

Стадион был продан частной правоохранительной фирме Универсал М. По данным местных СМИ, универсал М не пускала на сессию мукачевцев, выступавших против продажи земли стадиона.

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